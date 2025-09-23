Можуть жити до 200 років: науковці розкрили таємниці унікальних арктичних ссавців

Гренландський кит, відомий мешканець арктичних вод, вважається не лише найбільш довгоживучим ссавцем на планеті, а й одним із найбільших — його маса може дорівнювати вазі автобуса. Дослідження показують, що на Алясці досі можуть плавати кити, народжені ще в XIX столітті, коли вийшла знаменита книга "Мобі Дік".

Про неймовірне довголіття цих тварин вчені дізналися завдяки унікальним знахідкам. Так, у 2007 році мисливці виявили у тілі гренландського кита кам’яний наконечник гарпуна, яким користувалися у 1885–1895 роках. Це дозволило визначити, що вік тварини перевищував 100 років. Про це пише IFL Science.

Ще точніший метод визначення віку — дослідження очних лінз. Вони містять амінокислоту аспартат, яка змінюється протягом життя та дозволяє вирахувати вік кита. У ході наукової роботи 1999 року було вивчено 48 китів, на яких полювали корінні жителі Аляски. З’ясувалося, що чотири з них прожили понад століття, а одному самець міг досягти віку у 211 років.

Ці унікальні тварини проводять усе життя у холодних водах Арктики та Субарктики. Вони чудово пристосовані до суворих умов завдяки масивному тілу довжиною до 19 метрів і вагою до 90 тонн, а також товстому шару жиру — до 50 сантиметрів, який допомагає утримувати тепло. Відсутність спинного плавця дозволяє легко рухатися під льодом, а замість зубів у них є довгі пластини-вуса, що виконують роль природного сита для вилову криля та зоопланктону.

Науковці вважають, що секрет їхнього довголіття може бути пов’язаний із особливостями генетики, зокрема з дуплікацією гена CDKN2C, який відповідає за контроль поділу клітин та запобігання їхній загибелі. Для порівняння, навіть сині кити, що вважаються найбільшими на планеті, живуть удвічі менше — до 90 років.

