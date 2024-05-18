Можуть знищити весь урожай: які рослини заборонено садити біля огірків

Досвідчені дачники знають, що для досягнення багатого врожаю, важливо враховувати сумісність різних овочевих культур на городі. Неправильний вибір сусідів для ваших рослин може негативно вплинути на їх зростання та плодоношення.

Команда UAportal розповідає, які рослини становлять небажане товариство для огірків.

Які рослини не можна садити біля огірків

Бобові. Ці рослини ризикують передати огіркам фузаріоз, що може негативно відобразитися на їх розвитку, формі та смакових якостях.

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Картопля. Ці овочі мають одного ворога – колорадського жука, який здатен знищити врожай обох культур. Крім того, картопля може бути причиною появи на огірках нематод, які отруйні для рослин, внаслідок чого вони можуть загинути.

Дині та кавуни. Огірки, дині та кавуни входять до одного сімейства рослин і можуть бути висаджені поруч для поліпшення запилення. Однак, важливо стежити за тим, щоб вони не конкурували за поживні речовини, які необхідні для їх зростання.

Помідори. Томати також не є ідеальними сусідами для огірків через спільні хвороби, такі як фітофтороз, та шкідників, які можуть завдати шкоди обом культурам.

Пряні трави та часник. Базилік, кінза та м’ята можуть негативно впливати на ріст огірків, погіршуючи смак плодів. Часник також може негативно впливати на смак огірків, тому його рекомендується саджати на відстані не менше пів метра від огіркових грядок.

Нагадаємо, ми розповідали, коли садити огірки, щоб вони дали багатий врожай.

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