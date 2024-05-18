Могут уничтожить весь урожай: какие растения запрещено сажать возле огурцов

Опытные дачники знают, что для достижения богатого урожая, важно учитывать совместимость различных овощных культур на огороде. Неправильный выбор соседей для ваших растений может негативно повлиять на их рост и плодоношение.

Команда UAportal рассказывает, какие растения составляют нежелательное общество для огурцов.

Какие растения нельзя сажать возле огурцов

Бобовые. Эти растения рискуют передать огурцам фузариоз, что может негативно отразиться на их развитии, форме и вкусовых качествах.

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Картофель. Эти овощи имеют одного врага - колорадского жука, который способен уничтожить урожай обеих культур. Кроме того, картофель может быть причиной появления на огурцах нематод, которые ядовиты для растений, в результате чего они могут погибнуть.

Дыни и арбузы. Огурцы, дыни и арбузы входят в одно семейство растений и могут быть высажены рядом для улучшения опыления. Однако, важно следить за тем, чтобы они не конкурировали за питательные вещества, которые необходимы для их роста.

Помидоры. Томаты также не являются идеальными соседями для огурцов из-за общих болезней, таких как фитофтороз, и вредителей, которые могут нанести вред обеим культурам.

Пряные травы и чеснок. Базилик, кинза и мята могут негативно влиять на рост огурцов, ухудшая вкус плодов. Чеснок также может негативно влиять на вкус огурцов, поэтому его рекомендуется сажать на расстоянии не менее полуметра от огуречных грядок.

Напомним, мы рассказывали, когда сажать огурцы, чтобы они дали богатый урожай.

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