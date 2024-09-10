Світ навпіл: 10 причин розлучення

Ми наведемо кілька найчастіших приводів для розлучень у Європі, США. Ця інформація допоможе вам визначити перепони, про які можуть спіткнутися ваші стосунки. Як то кажуть, попереджений — отже, озброєний.

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Топ-10 основных причин разводов

Ранжирование пунктов этого списка весьма условно. В каждой стране на первые позиции выходят разные причины. К примеру, в Германии это поспешность и обусловленность конкретными факторами принятия решения о браке. То есть когда люди женятся из-за беременности, проблем с документами, желания поскорее оформить отношения. В России и США люди чаще всего расторгают браки из-за бедности, а в Бельгии наоборот — когда прочно становятся на ноги и могут совершенно спокойно прожить и вырастить детей без второй половинки, которая чем-то не устраивает.

Чтобы построить рейтинг самых частых причины разводов в среднем по миру, мы собрали данные из разных источников, используя исследования социологов, психологов и авторитетных зарубежных изданий.

1. Поспешный брак

Речь идет не столько о ранних браках, когда молодые влюбленные спешат узаконить отношения под влиянием романтических чувств или из-за беременности, сколько о союзах, заключенных людьми, которые недостаточно хорошо знают друг друга.

Причин этому может быть много. К примеру, у людей до 22 лет это желание в буквальном смысле узаконить свой секс. Чтобы окружение не осуждало пару за совместное проживание без оформления отношений. Хотя такой подход в нашем современном обществе считается уже устаревшим, противники добрачного секса, особенно среди людей старшего возраста, все еще есть.

Заключив поспешный брак, люди быстро разочаровываются не только в друг друге, но и в идее совместного проживания как таковой. Бытовые трудности, недопонимание, неприятные стороны личности, которые до этого момента были скрыты, рушат отношения со скоростью звука. Поспешний брак — одна из основных причин разводов.

2. Измены

Почти четверть разводов связаны с неверностью супругов. Причем чаще всего расстаются из-за измены жены. Это связано с тем, что женщины гораздо больше вкладывают эмоций в адюльтер, чем мужчины. Они изменяют в целом реже (17% против 28%), но при этом более глубоко погружаются в отношения на стороне.

Мужчины же гораздо сложнее переживают измену партнерши, поэтому или заставляют сделать окончательный выбор, или сразу подают на развод. Статистика показывает, что достаточной причиной для расторжения брака большинство респондентов считает длительные отношения на стороне, а не случайную (разовую) связь.

Примечательно и то, что большинство измен случаются в браках, заключенных наспех — то есть парами, которые встречались не более года — 42%. С каждым годом эта цифра уменьшается: в семьях с 3-летним стажем, например, вероятность измены составляет всего 16%.

3. Насилие

Может быть как физическим, так и моральным. Склонность к абьюзу можно выявить заранее — человек проявляет свою способность к насилию отношением к слабым и беззащитным (например, к животным), постоянной критикой, подавлением собеседника, нарушением личностных границ, патологической ревностью и желанием все контролировать. Но если на старте отношений абьюзер себя практически не проявляет, то в процессе семейной жизни, когда условная "жертва" уже не убежит, его ничто не сдерживает. Выход из ситуации один — как можно быстрее расторгнуть этот брак и спастись уходом.

4. Финансовые вопросы

Финансовое состояние оказывает значительное влияние на семейную жизнь:

Невысокие доходы накладывают ограничения на образ жизни людей. Потребностей становится все больше, особенно с рождением ребенка, а возможности остаются на том же уровне. Если экономическая ситуация в государстве тяжелая, то возможность сменить работу на более высокооплачиваемую весьма призрачная. А значит — нужно экономить. Если до брака каждый из партнеров мог позволить себе больше, так как тратил на себя все, что зарабатывает, то после создания семьи его привычный уровень жизни снижается, что непосредственно влияет на удовлетворенность решением вступить в брак.

Потребностей становится все больше, особенно с рождением ребенка, а возможности остаются на том же уровне. Если экономическая ситуация в государстве тяжелая, то возможность сменить работу на более высокооплачиваемую весьма призрачная. А значит — нужно экономить. Если до брака каждый из партнеров мог позволить себе больше, так как тратил на себя все, что зарабатывает, то после создания семьи его привычный уровень жизни снижается, что непосредственно влияет на удовлетворенность решением вступить в брак. Повышение доходов одного или обоих партнеров также несет риски для семьи. Социологи выяснили, что с ростом благосостояния вероятность измен и разводов также возрастает.

Социологи выяснили, что с ростом благосостояния вероятность измен и разводов также возрастает. Значительный перевес в доходах одного из супругов — еще один камень преткновения на пути создания счастливой семьи. Партнер, который зарабатывает меньше, может ощущать подавленность, нереализованность. Отсюда и мысли о разводе, как специфической мере восстановить реноме — избавиться от раздражающего фактора.

— еще один камень преткновения на пути создания счастливой семьи. Партнер, который зарабатывает меньше, может ощущать подавленность, нереализованность. Отсюда и мысли о разводе, как специфической мере восстановить реноме — избавиться от раздражающего фактора. В странах Европы намечается тенденция увеличения количества разводов из-за повышения благосостояния населения и роста образованности. Институт брака при этом теряет позиции, появляются новые формы семьи, причем нетрадиционные союзы активно поддерживаются обществом. Выходит, что популярность традиционных семей постоянно снижается, а экономический фактор из перечня сдерживающих от развода причин исключен.

5. Алкогольная и наркотическая зависимости

Рост среднегодового количества потребляемого алкоголя на душу населения в развитых странах приводит к возникновению одной из самых частых социальных патологий — алкоголизму. Такая же ситуация с наркоманией, особенно в странах, где легкие наркотики находятся в свободной продаже. К примеру, в Европе насчитывается более 15 млн наркозависимых граждан. То есть каждый 12-й молодой человек (до 24 лет) регулярно принимает стимуляторы.

Призрачность перспектив вылечить партнера, зависимого от алкоголя или наркотиков, толкает людей на развод. И это вполне понятно — регулярное употребление данных веществ угрожает не только жизни и здоровью самого человека, но и тех, кто находится рядом с ним. Люди считают алкогольную и наркотическую зависимомсти как важные причины, по которым стоит развестись, и делают это вполне оправданно.

6. Вопросы деторождения

Бесплодие или нежелание иметь детей замыкает первую пятерку самых популярных причин разводов. И если в случае с невозможностью иметь своих детей есть несколько вариантов все же ощутить радость родительства (ЭКО, суррогатное материнство, усыновление), то позиция чайлдфри — вполне объяснимый повод для разрыва отношений. Хотя этой ситуации можно избежать, оговорив такой принципиальный вопрос еще на старте отношений.

7. Несовместимость супругов

Сюда входят самые разные причины несовместимости — от политических взглядов до расовой принадлежности. Различия во взглядах на жизнь проявляется задолго до официального оформления отношений, однако люди под влиянием романтических чувств не придают этому большого значения — не замечают либо считают, что любую несовместимость можно преодолеть.

К сожалению, если хотя бы один из супругов проявляет принципиальность в важных вопросах — воспитание детей, распределение обязанностей в семье, образ жизни, религия — то с задачей сохранить семью он уже не справится. Ведь стабильные длительные отношения двух людей базируются в том числе и на способности к компромиссу.

8. Проблемы в половой сфере

Сексуальная совместимость партнеров — очень важный аспект семейной жизни. Если у мужа и жены кардинально отличается либидо, говорить о гармонии в их половой жизни не приходится. Ситуацию осложняет тот факт, что степень влечения со временем может меняться — как в большую, так и в меньшую сторону. На нее влияют такие факторы: состояние здоровья, образ жизни (питание, отдых, рабочие нагрузки), частота половых актов.

Конечно, работа над собой и квалифицированная помощь сексолога помогут выровнять уровень влечения у пары, но это сложно и долго, гораздо проще — развестись и найти партнера со схожим либидо.

9. Отношения с родителями супругов

Эта причина разводов актуальна больше для стран СНГ, где у взрослых детей сохраняются тесные взаимоотношения с родителями даже после создания собственной семьи. Мнение старшего поколения иногда становится решающим, чем вносит разлад в отношения пары. Так бывает, когда в брак вступают люди, психологически не готовые к сепарации от родителей. Они инфантильны и легко поддаются на манипуляции родственников, ставя их желания/мнение в приоритет.

Степень влияния старшего поколения на молодую семью гораздо выше, когда пара живет с родителями. К сожалению, такие ситуации повсеместны из-за невозможности молодых людей обзавестись отдельным жильем.

10. Потеря романтических чувств

Люди, прожившие в браке 20-30 и более лет, уверенно скажут: любовь со временем проходит. Важно то, что остается после того, как романтическая дымка развеется. Если за это время супруги выстроили близкие отношения, имеют общие интересы и испытывают нежность друг к другу, то они будут с легкостью поддерживать трепет отношений, как в первые годы брака.

Но это скорее исключение из правил. Большинство семей не справляется с потерей романтических чувств. Супруги или ищут страсть на стороне, или поступают более честно — разводятся, чтобы вновь встретить любовь, но уже с другим человеком.

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Не стоит воспринимать развод, как нечто негативное. Иногда это лучший выход из сложной ситуации — повод изменить свою жизнь, начать ее с чистого листа и наконец обрести свое личное счастье.