Світ як комп’ютерна гра: вчені виявили можливі докази симульованого Всесвіту

Фізик Мелвін Вопсон висунув припущення, що гравітація може бути наслідком зменшення інформації в межах змодельованого Всесвіту. Його наукова робота була опублікована в журналі AIP Advances.

Як повідомляє IFLScience, Ідея про те, що Всесвіт може мати інформаційне походження та функціонувати подібно до обчислювальної системи, набуває дедалі більшої популярності. Ця концепція базується на принципах інформаційної фізики, згідно з якими вся фізична реальність є формою впорядкованої інформації.

У своїй новій роботі фізик Мелвін Вопсон стверджує, що гравітація може бути наслідком обчислювального механізму, який діє у Всесвіті. Він припускає, що притягання між об'єктами пов'язане з тим, як структурована інформація про матерію у космосі.

Спираючись на другий закон інформаційної динаміки, дослідник пояснює: гравітація виникає через прагнення Всесвіту стискати інформацію. Інакше кажучи, Всесвіт функціонує як величезний обчислювальний пристрій, що прагне до максимальної ефективності – подібно до того, як працюють комп’ютери, стискаючи дані для економії ресурсів.

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На думку Вопсона, гравітаційне поле є інструментом упорядкування – воно допомагає зменшити інформаційний хаос і зберігати структуру. З цієї точки зору, гравітація – це не просто фізичне явище, а механізм інформаційної оптимізації, який відповідає за впорядкування даних у Всесвіті.

Вчений переконаний, що сила тяжіння виникає як наслідок намагання зменшити інформаційну ентропію – тобто кількість інформації, закладеної в об’єкті у конкретному просторі. Цей підхід може свідчити про те, що ми живемо не в реальному світі, а в складній симуляції, де гравітація є одним із доказів такої штучної природи.

Гравітація, згідно з цією концепцією, відповідає не лише за взаємодію об’єктів і формування галактик, а й за підтримання впорядкованості, стискаючи інформацію в межах симульованого Всесвіту.

Мелвін Вопсон здобув популярність завдяки своїм гіпотезам про те, що наш Всесвіт може бути штучною симуляцією, і навіть заявляв про наявність перших свідчень на користь цієї ідеї.

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У своїх новітніх дослідженнях він опирається на поняття інформаційної ентропії – концепцію, що відрізняється від класичного розуміння ентропії. Якщо традиційна ентропія збільшується з часом, то інформаційна, за словами Вопсона, навпаки – прагне до зниження. Це він називає другим законом інформаційної динаміки.

На його думку, якщо Всесвіт справді є симульованою реальністю, він потребує системи, яка дозволяє ефективно оптимізувати та стискати інформацію. Це необхідно для зменшення обчислювальних ресурсів і обсягів пам’яті, потрібних для роботи такої симуляції. Подібні принципи спостерігаються як у цифрових технологіях, так і в біологічних системах, математичних закономірностях і навіть у фундаментальних структурах космосу.

Фізик наголошує: хоча питання про симулятивну природу Всесвіту досі залишається без остаточної відповіді, характер гравітації та її зв’язок з ентропією може бути вагомим аргументом на користь того, що інформація є ключовим елементом у будові реальності, а її стиснення – рушійною силою багатьох фізичних процесів.

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