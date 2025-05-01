Мир как компьютерная игра: ученые обнаружили возможные доказательства симулированной Вселенной

Физик Мелвин Вопсон выдвинул предположение, что гравитация может являться следствием уменьшения информации в рамках смоделированной Вселенной. Его научная работа была опубликована в журнале AIP Advances.

Как сообщает IFLScience, Идея о том, что Вселенная может иметь информационное происхождение и функционировать подобно вычислительной системе, приобретает все большую популярность. Эта концепция базируется на принципах информационной физики, согласно которым вся физическая реальность является формой упорядоченной информации.

В своей новой работе физик Мелвин Вопсон утверждает, что гравитация может являться следствием вычислительного механизма, действующего во Вселенной. Он предполагает, что притяжение между объектами связано с тем, как структурирована информация о материи в космосе.

Опираясь на второй закон информационной динамики, исследователь объясняет: гравитация возникает из-за стремления Вселенной сжимать информацию.

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По мнению Вопсона, гравитационное поле является инструментом приведения в порядок – оно помогает уменьшить информационный хаос и сохранять структуру. С этой точки зрения, гравитация – это не просто физическое явление, а механизм информационной оптимизации, отвечающий за упорядочение данных во Вселенной.

Ученый убежден, что сила тяготения возникает как следствие попытки уменьшить информационную энтропию – то есть количество информации, заложенной в объекте в конкретном пространстве.

Гравитация, согласно этой концепции, отвечает не только за взаимодействие объектов и формирование галактик, но и за поддержание упорядоченности, сжимая информацию в пределах симулированной Вселенной.

Мелвин Вопсон получил известность благодаря своим гипотезам о том, что наша Вселенная может быть искусственной симуляцией, и даже заявлял о наличии первых показаний в пользу этой идеи.

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В своих новейших исследованиях он опирается на понятие информационной энтропии – концепцию, отличающуюся от классического понимания энтропии.

По его мнению, если Вселенная действительно является симулированной реальностью, она нуждается в системе, которая позволяет эффективно оптимизировать и сжимать информацию. Это необходимо для уменьшения вычислительных ресурсов и объемов памяти, необходимых для работы такой симуляции.

Физик отмечает: хотя вопрос о симулятивной природе Вселенной до сих пор остается без окончательного ответа, характер гравитации и ее связь с энтропией может быть весомым аргументом в пользу того, что информация является ключевым элементом в строении реальности, а ее сжатие – движущей силой многих физических процессов.

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