Милі створіння: експерти назвали 3 найкрасивіші породи котів (фото)

Вчені, озброївшись математичною формулою "золотого перерізу", дослідили 46 популярних порід котів, щоб визначити найгарніших серед них.

Результати цього цікавого дослідження оприлюднили на сайті All About Cats. Вчені прагнули визначити, які коти володіють найбільш вираженою красою з погляду науки. Для цього вони звернулися до "золотого перетину" – пропорції, яка лежить в основі концепції краси.

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Залучивши математиків, експертів та біологів, дослідники виміряли різні частини морд котиків на фотографіях, орієнтуючись на принципи "золотого перетину". До уваги бралися такі параметри, як довжина та ширина морди, носа, відстань між ротом та очима, а також інші параметри.

"Власники котів стверджуватимуть, що саме їхній улюбленець найкрасивіший, але науковий принцип золотого перетину обʼєктивніший. Це давній алгоритм алгебраїчної симетрії, що лежить в основі людського сприйняття привабливості. Чим більше обличчя чи обʼєкт відповідають йому, тим естетичнішими вони здаються нашому мозку", – зазначив засновник All About Cats Дорон Вулфберг.

Ці породи котів увійшли до трійки найпривабливіших :

норвезька лісова;

російська блакитна;

менкс (менська кішка).

Трійка найкрасивіших порід котів за версією експертів. Джерело: allaboutcats.com Трійка найкрасивіших порід котів за версією експертів. Джерело: allaboutcats.com

Нагадаємо, раніше UAportal писав про найпопулярніші породи кішок у 2024 році.

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