Наші пухнасті друзі: названо найпопулярніші породи кішок у 2024 році

Коти є чи не найулюбленішими чотирилапими друзями людей. В середньому власники тримають вдома мінімум двох цих муркотливих створінь, але іноді їх кількість може сягати й значно більших цифр.

Для тих, хто прагне розширити свою котячу родину і при цьому слідувати останнім трендам, рекомендуємо ознайомитися з переліком топ-10 найпопулярніших порід котів 2024 року, який надає портал Scotsman.

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Мейн-кун – це порода кішок, яка вражає своїм інтелектом та є однією з найдавніших. Їхній пишне хутро і величезні розміри роблять їх надзвичайно привабливими. Також порода дуже орієнтована на людей і має величезний запас енергії.

Девон-рекс – це порода, що з’явилася у 60-х роках минулого століття, часто отримує прізвисько "піксікет" через свої унікальні "собачі" риси зовнішності. Ця порода швидко завоювала серця любителів кішок по всьому світу.

Сфінкси – безшерсті красені, що з’явилися в Канаді у 60-х, відомі своєю ігривістю та бажанням завжди бути в центрі уваги.

Американська короткошерста – це порода, яка постійно утримується серед десяти найулюбленіших порід, завдяки своєму миролюбному характеру та відмінній сумісності з дітьми, що робить їх ідеальними домашніми улюбленцями.

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Скоттіш-фолди – відомі своїми кумедними складеними вушками, вони вирізняються лагідним та покірним характером, а також дружністю до інших домашніх тварин.

Абіссінська порода кішок зачаровує своєю привабливістю та відкритістю до любові та уваги. Вона має гладку шерсть і довгі та стрункі лапи, і хоча ці кішки не люблять сидіти на руках, вони залишаються ніжними та ласкавими.

Екзотична короткошерста – це найулюбленіша порода в Америці, вона славиться своєю миловидністю та ігривістю, а також особливою прихильністю та відданістю, яка вирізняє їх серед інших порід.

Перські кішки, з їхнім спокійним та ніжним характером, давно завоювали статус однієї з найулюбленіших порід, а їхнє розкішне хутро лише додає їм шарму. Вони також є однією з найдавніших порід, які колись з’явилися на Землі.

Британська короткошерста – порода, яку римляни привезли в Європу століття тому, продовжує залишатися в числі найбільш шанованих і популярних порід.

Регдолли, з їхньою м’якою та спокійною вдачею, завоювали любов у всьому світі завдяки своєму дружньому характеру та здатності створювати міцні зв’язки з людьми.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, від чого залежить тривалість життя котів.

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