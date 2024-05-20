Наши пушистые друзья: названы самые популярные породы кошек в 2024 году

Коты являются едва ли не самыми любимыми четвероногими друзьями людей. В среднем владельцы держат дома минимум двух этих мурлыкающих созданий, но иногда их количество может достигать и значительно больших цифр.

Для тех, кто стремится расширить свою кошачью семью и при этом следовать последним трендам, рекомендуем ознакомиться с перечнем топ-10 самых популярных пород кошек 2024 года, который предоставляет портал Scotsman.

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Мейн-кун – это порода кошек, которая поражает своим интеллектом и является одной из древнейших. Их пышный мех и огромные размеры делают их чрезвычайно привлекательными. Также порода очень ориентирована на людей и имеет огромный запас энергии.

Девон-рекс – это порода, появившаяся в 60-х годах прошлого века, часто получает прозвище "пиксикет" из-за своих уникальных "собачьих" черт внешности. Эта порода быстро завоевала сердца любителей кошек по всему миру.

Сфинксы – бесшерстные красавцы, появившиеся в Канаде в 60-х, известные своей игривостью и желанием всегда быть в центре внимания.

Американская короткошерстная – это порода, которая постоянно удерживается среди десяти самых любимых пород, благодаря своему миролюбивому характеру и отличной совместимости с детьми, что делает их идеальными домашними любимцами.

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Скоттиш-фолды – известны своими забавными сложенными ушками, они отличаются ласковым и покорным характером, а также дружелюбием к другим домашним животным.

Абиссинская порода кошек очаровывает своей привлекательностью и открытостью к любви и вниманию. Она имеет гладкую шерсть и длинные и стройные лапы, и хотя эти кошки не любят сидеть на руках, они остаются нежными и ласковыми.

Экзотическая короткошерстная – это самая любимая порода в Америке, она славится своей миловидностью и игривостью, а также особой привязанностью и преданностью, которая отличает их среди других пород.

Персидские кошки, с их спокойным и нежным характером, давно завоевали статус одной из самых любимых пород, а их роскошный мех только добавляет им шарма. Они также являются одной из древнейших пород, которые когда-то появились на Земле.

Британская короткошерстная – порода, которую римляне привезли в Европу столетия назад, продолжает оставаться в числе самых уважаемых и популярных пород.

Рэгдоллы, с их мягким и спокойным нравом, завоевали любовь во всем мире благодаря своему дружелюбному характеру и способности создавать крепкие связи с людьми.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, от чего зависит продолжительность жизни кошек.

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