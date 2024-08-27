Медичні забобони: то чи можна запивати їжу водою?

СПРОСТУВАННЯ ПОМИЛКОВИХ УЯВЛЕНЬ ПРО ФІЗІОЛОГІЮ ОРГАНІЗМУ – СИСТЕМА ТРАВЛЕННЯ

Фізіологія людини є однією із фундаментальних наук, що визначає багато векторів сучасної медицини. Існували, існують та ймовірно надалі повністю не зникнуть хибні фізіологічні ідеї та уявлення.

Не можна недооцінювати подібні вічно живі забобони, які продовжують існувати всупереч переконливим досягненням сучасної науки.

Багато медиків, особливо серед тих, хто отримав освіту 30-40 років тому, важко розстаються із своїми переконаннями. І це, у свою чергу, може спричинювати поширення помилкових уявлень серед широкого кола людей.

ФІЗІОЛОГІЯ СИСТЕМИ ТРАВЛЕННЯ

Всі системи людського організму мають складний функціонал. Травна система є прикладом одної з найбільш комплексних фізіологічних систем. У перетравленні їжі беруть участь багато нервових структур, гормонів, ферментів, бактерій та структур спеціалізованих органів.

Нормальне травлення забезпечується низкою важливих фізіологічних особливостей, які часто трактуються в якості прояву патології та причини виникнення симптомів.

КИСЛОТНІСТЬ ШЛУНКОВОГО СОКУ

Так звана "висока кислотність" вважається причиною появи широкого спектру симптомів і хвороб: від печії до гастриту і виразки шлунку та дванадцятипалої кишки.

Разом з тим, нормальна кислотність секрету у шлунку має дуже низькі цифри рН (від 1,5 до 2,5), що відображає високу кислотність. Вона необхідна для знищення бактерій, які потрапляють в наш організм під час їди, а також для нормального травлення.

Натомість, низька кислотність є проявом порушення функціонування шлунку. Причиною печії є зворотній закид кислого вмісту шлунку у стравохід. Виразка ж з гастритом є інфекційними захворюваннями або проявами побічної дії низки фармакологічних засобів (передусім протизапального спрямування).

Резюме: в нормі шлунковий сік має високу кислотність

НЕ МОЖНА ЗАПИВАТИ ЇЖУ ВОДОЮ АБО ІНШИМИ НАПОЯМИ

Дуже поширене хибне твердження, яке будується на гіпотезі розведення шлункового соку та послаблення його травної спроможності. Насправді перетравлення їжі у шлунку є одним із перших етапів. Тверда їжа знаходиться там суттєво довше ніж рідка, тож вплив шлункового соку не зменшується.

Резюме: запивати чи не запивати їжу є справою індивідуальних уподобань і суттєво не впливає на процес травлення

ЗАСТІЙ ЖОВЧІ У ЖОВЧНОМУ МІХУРІ Є ОЗНАКОЮ ПАТОЛОГІЇ

У великому відсотку заключень ультразвукового обстеження можна побачити інформацію про те, що жовчний міхур переповнений і розтягнений. У заключенні часто фігурує інформація про застій жовчі.

Але у цьому і полягає фізіологічна роль жовчного міхура. Коли ми не вживаємо їжу жовч (секрет печінки) депонується у жовчному міхурі. Так само як і трамваї вночі відстоюються у депо. При початку вживання їжі, під дією гормонів, жовчний міхур скорочується і жовч викидається у просвіт кишечника.

Резюме: оскільки ультразвукове дослідження проводиться натще, то наявність жовчі у жовчному міхурі є нормальним

ПІДШЛУНКОВА ЗАЛОЗА МОЖЕ НЕ СПРАВЛЯТИСЯ ІЗ ПЕРЕЇДАННЯМ

На цій гіпотезі базуються маркетингові стратегії продажу ферментних препаратів. Реклама пігулок, які допомагають з’їсти рекордні кількості їжі, багато років не зникає з усіх медійних платформ.

В реальному житті підшлункова залоза виробляє удесятеро більше ферментів ніж необхідно для перетравлення середнього обіду. Тобто для того, щоб почути "SOS", треба з’їсти на 1000% більше вашого звичайного обсягу їжі.

За винятком конкурсів споживання хот-догів, бургерів та інших страв, ми не спроможні виснажити функціональний резерв підшлункової залози.

Резюме: панкреатичні ферменти не допомагають при переїданні

ФІЗІОЛОГІЧНЕ ТРАВЛЕННЯ У КИШЕЧНИКУ ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ НОРМАЛЬНОЮ МІКРОФЛОРОЮ

У цьому питанні дискусія більше точиться навколо термінології. Достатньо давно з’ясовано, що не існує універсально нормального складу бактеріальної спільноти кишечника. Тому "аналіз калу на дисбактеріоз" є анахронізмом і не надає важливої клінічної інформації.

Натомість, на думку одного з найвідоміших дослідників мікробіому проф. К. Хілла (Cork University, Ireland), кожна людина має мікробіом, на який заслуговує. Здорове харчування, утримання від шкідливих звичок та безпідставного вживання антибіотиків забезпечує оптимальну композицію бактерій у кишечнику.

Резюме: нормальна мікрофлора – застарілий термін, дослідження на кшталт посіву на дисбактеріоз не можуть достовірно визначити "нормальність" бактеріального складу кишечнику

ЗАПОРИ ЧАСТО СПРИЧИНЕНІ ПОДОВЖЕННЯМ ТОВСТОЇ КИШКИ

Наявність доліхосігми (подовження сигмоподібної кишки) або додаткових петель кишечника є досить поширеним у заключеннях візуальних досліджень. Немає підстав заперечувати наявність подібних анатомічних особливостей, які насправді є доволі поширеними.

Разом з тим, подібні діагностичні знахідки часто фігурують в якості пояснення неефективності змін способу життя та дієти, спрямованих на полегшення запорів. Ця гіпотеза не була підтверджена переконливим доказами.

Резюме: збільшення споживання рослинних харчових волокон і кількості споживаної рідини, разом із регулярною фізичною активністю та поліпшенням кишкових звичок ефективні при запорах на фоні доліхосігми або наявності додаткових кишкових петель.