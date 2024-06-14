Марокканські млинці: неймовірно смачно, швидко та легко

Маленькі, губчасті млинці. При правильному приготуванні вони пронизані крихітними отворами.

На 20 млинців, діаметром 10-12 см

Далі текст мовою оригіналу

Тесто:

120 г пшеничной муки (3/4 стакана объемом 250 мл)

250 г манной крупы (1,2 стакана объемом 250 мл, мелкого помола)

20 г сахара (1 ст. л.)

2 г соли (на кончике ножа)

5 г сухих быстрорастворимых дрожжей

8 г разрыхлителя

500 мл воды (2 стакан объемом 250 мл)

шафран (по желанию)

Соус:

100 г сливочного масла

100 г меда (3 ст. л.)

корица (по желанию)

Приготовим тесто:

В миске смешиваем муку, манку, соль, сахар, дрожжи и разрыхлитель, перемешиваем.

Добавляем чуть теплую воду, перемешиваем до однородности. Накрываем пищевой пленкой или полотенцем и убираем в теплое место на 30-40 минут.

Снова перемешиваем подошедшее тесто.

Жарим блинчики на разогретой сковороде, только с одной стороны.

Огонь - чуть выше среднего. Сковороду можно слегка промазать растительным маслом, если необходимо.

Блинчик готов тогда, когда тесто перестает блестеть, становится матовым.

⠀Готовим соус

Соединяем горячее сливочное масло с корицей и медом, перемешиваем до однородности.

Подаем к блинчикам.