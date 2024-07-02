Малосольні огірки за одну ніч: простий рецепт

З настанням сезону свіжих овочів саме час приготувати малосольні огірки. Варто спробувати різні рецепти малосольних огірків – в олії або у мінеральній воді, у каструлі, банках чи в пакеті, з холодною чи гарячою заливкою. Тоді можна порівняти й вибрати рецепт малосольних огірків – хрумких і духмяних, найкращий саме для вас.

Ловіть мій рецепт малосольних огірків за 1 ніч

2 кг огірків

1,30 л води

2 ст. л. цукру

3 зубчики часнику

3 ст. л. солі

4 листки хрону, смородини, вишні

2 лаврових листка

4 кропу, зелень

8 горошки чорного перцю

1

Замочуємо огірки на 2-3 години у холодній воді. Зрізаємо кінчики.

2

Готуємо маринад: воду закип’ятимо з цукром і сіллю. Охолоджуємо.

3

На дно скляного посуду вкладаємо всі спеції, зверху огірки. Заливаємо маринадом, закриваємо та залишаємо на ніч на кухні і відправляємо у холодильник.

4

За добу малосольні огірки можна куштувати.

5

Якщо залити огірки мінеральною газованою водою, попередньо розчинивши у ній цукор і сіль, огірки замаринуються швидше – за 12-15 годин.