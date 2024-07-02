Малосольні огірки за одну ніч: простий рецепт
З настанням сезону свіжих овочів саме час приготувати малосольні огірки. Варто спробувати різні рецепти малосольних огірків – в олії або у мінеральній воді, у каструлі, банках чи в пакеті, з холодною чи гарячою заливкою. Тоді можна порівняти й вибрати рецепт малосольних огірків – хрумких і духмяних, найкращий саме для вас.
Ловіть мій рецепт малосольних огірків за 1 ніч
2 кг огірків
1,30 л води
2 ст. л. цукру
3 зубчики часнику
3 ст. л. солі
4 листки хрону, смородини, вишні
2 лаврових листка
4 кропу, зелень
8 горошки чорного перцю
1
Замочуємо огірки на 2-3 години у холодній воді. Зрізаємо кінчики.
2
Готуємо маринад: воду закип’ятимо з цукром і сіллю. Охолоджуємо.
3
На дно скляного посуду вкладаємо всі спеції, зверху огірки. Заливаємо маринадом, закриваємо та залишаємо на ніч на кухні і відправляємо у холодильник.
4
За добу малосольні огірки можна куштувати.
5
Якщо залити огірки мінеральною газованою водою, попередньо розчинивши у ній цукор і сіль, огірки замаринуються швидше – за 12-15 годин.