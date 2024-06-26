Малосольні огірки у пакеті за 5 хвилин: як приготувати

Хочемо поділитися з вами чудовим рецептом швидкої літньої закуски - малосольних огірків в пакеті, які готуються за лічені хвилини. Це чудова альтернатива класичним малосольним огіркам, адже не потребує багато часу та зусиль.

Хоча за 5 хвилин огірки не встигнуть повністю промаринуватися і не матимуть характерної кислинки, вони все одно будуть хрусткими, ароматними та смачними.

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Завдяки цьому рецепту ви зможете насолодитися улюбленою закускою, коли немає часу на довготривале маринування.

Інгредієнти:

Огірки - 500-600 г

Сіль - 1 ч. л.

Кріп - 10 г

Часник - 2-3 зубчики(за бажанням)

Сік лимона, лайма або яблучний оцет - 1 ст. л.

Як приготувати огірки в пакеті

Приготування:

Огірки помити, обсушити, відрізати кінчики та розрізати вздовж на 4 частини. Скласти в пакет.

Потім треба додати подрібнений кріп, часник, сіль (за бажанням), додати сік лимона, лайма або яблучний оцет.

Пакет щільно зав'язати, залишаючи трохи місця, щоб огірки не пошкодилися при струшуванні. Добре струсити пакет, щоб всі інгредієнти рівномірно розподілилися. Залишити пакет в холодильнику на 20 хвилин.

Для кращого смаку рекомендується використовувати свіжі огірки з щільною шкіркою. Замість кропу можна використовувати інші трави до свого смаку, наприклад, петрушку, базилік, м'яту.

Кількість часнику можна регулювати на свій розсуд. Якщо хочете отримати більш пікантні огірки, додайте трохи гострого перцю. Чим довше огірки маринуються, тим більш насиченим стає їх смак.

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