Майонез по-новому: рецепт, який змінить ваш погляд на цей продукт

Скажу вам одразу – цей рецепт змінить ваш погляд на майонез! Це не просто соус, а справжній вибух смаку, де кожен інгредієнт ідеально збалансований!

Простий рецепт, але результат вражає.

Інгредієнти:

• Огірок солоний — 2 шт;

• Петрушка — 10 г;

• Олія оливкова — 30 мл;

• Сік половини лимону;

• Гірчиця — 5 г;

• Сіль — 2 г;

• Цукор — 4 г;

• Перець чорний мелений — 2 г;

• Яйця варені — 3 шт.

Спосіб приготування:

1. Подрібнюємо петрушку та огірки.

2. В окремій ємності поєднуємо яйця, олію, сік лимону, перець, цукор, гірчицю та перебиваємо.

3. До майонезу додаємо огірки та зелень.

Зберігайте та дивуйте своїх рідних.