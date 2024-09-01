Мафіни з ягодами і крихтою
Друзі, це неймовірно смачний, простий та легкий десерт, який точно сподобається всім.
РЕЦЕПТ МАФФІНІВ З ЯГОДАМИ ТА КРИХТОЮ
- на 12 шт
Тісто:
100 г яєць
100 г цукру
100 мл рослинної олії (рафінованої)
200 г борошна
5 г розпушувача
100 мл кефіру чи білого несолодкого йогурту
ванільний цукор
70 г лохини (свіжої або замороженої)
70 г малини (свіжої чи замороженої)
Технологія приготування:
Змішайте яйця, цукор, ванільний цукор, олію та кефір.
Додайте борошно з розпушувачем.
Перемішайте до однорідної консистенції. Обережно додайте ягоди. Перемішайте.
Крихта:
50 г борошна
50 г цукру
30 г вершкового масла
З'єднайте в мисці борошно та цукор.
Додайте кубики холодного вершкового масла, розімніть пальцями до стану крихти.
Розкладіть тісто для маффінів у форми, заповнюючи на 2/3 висоти форми і зверху присипте крихтою.
Відправте випікатися у розігріту до 180С на 25-30 хвилин. Режим нижнього підігріву + конвекція або конвекція.
Готуйте зі мною і обирайте для себе найкраще.