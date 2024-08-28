Особисті кордони і здійснення мрій: у чому зв'язок

Ви коли-небудь відчували, що ваші особисті кордони постійно порушуються?

Більшість із нас стикаються зі страхами, коли справа доходить до захисту своїх меж. І кожен раз, обираючи не захищати свої кордони, ціна цього вибору – ваше щастя та нездійснені мрії

5 страхів у захисті особистих кордонів:

Страх 1. Критика та осуд

Ви намагається всім догодити, щоб здаватися "хорошою"

Страх 2. Конфлікти

Прагнучи уникнути будь-якої конфронтації, ви готові сьогодні говорити одне, а завтра зовсім інше, підлаштовуючись під різних людей

Страх 3. Вибір

Адже це прийняття на себе відповідальності за наслідки. Краще такого уникати

Страх 4. Невдачі

Коли ви боїтеся невдачі, насправді ви боїтеся думок про себе в той момент "я невдаха", "я недостатня", "я неспроможна"

Страх 5. Власні почуття та емоцій

Ви не знаєте, як з ними поводитися, як справлятися та висловлювати. Тому пригнічуєте

Якщо уважно подивитися на ці страхи, то можна помітити, що наче ви йдете легким шляхом

Однак за цей зручний вибір ви розплачується нездійсненими мріями і відкладеним на невизначений термін власним щастям

Занадто висока ціна, згодні?