Лежав скручений у яйці: у Китаї знайшли вцілілий ембріон динозавра (фото)

Науковці виявили скам'яніле яйце, що містило майже повністю збережений ембріон динозавра, який пролежав у сховищі музею понад 10 років. Цей зразок, вік якого становить від 66 до 72 мільйонів років, належить до групи овірапторозаврів - пернатих беззубих динозаврів.

Невилуплене дитинча, назване "Малюк Інлян", сягає 27 сантиметрів у довжину і знаменує собою перше відкриття ембріона динозавра, що демонструє позу, характерну для сучасних пташенят перед вилупленням, пише South China Morning Post.

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Ця поза, відома як "підтягування", передбачає складання тіла та опускання голови під крило. Вважається, що вона відіграє життєво важливу роль у висиджуванні птахів, адже ембріони, які не приймають цю позу, рідше виживають після вилуплення.

Ембріон овірапториду всередині яйця. Джерело: cell.com/iscience Ембріон овірапториду всередині яйця. Джерело: cell.com/iscience

Ембріон овірапториду всередині яйця. Джерело: cell.com/iscience Ембріон овірапториду всередині яйця. Джерело: cell.com/iscience

"Малюк Інлян" лежить у скам'янілому яйці в позі, подібній до пташеняти, що свідчить про те, що ця поведінка могла виникнути ще у ранніх динозаврів, предків сучасних птахів, - каже професор Стів Брусатт, один із авторів дослідження.

Зразок "Малюка Інляня" зберігається в Кам'яному музеї історії природи Yingliang в Китаї. Це один із найповніших ембріонів динозаврів, коли-небудь знайдених, і він дає унікальну можливість дослідникам вивчити ранній розвиток цих вимерлих істот.

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