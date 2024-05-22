Лежал скрученный в яйце: в Китае нашли уцелевший эмбрион динозавра (фото)

Ученые обнаружили окаменевшее яйцо, содержащее почти полностью сохранившийся эмбрион динозавра, пролежавший в хранилище музея более 10 лет. Этот образец, возраст которого составляет от 66 до 72 миллионов лет, относится к группе оверапторозавров – пернатых беззубых динозавров.

Невылупленный детеныш, названный "Малыш Инлян", достигает 27 сантиметров в длину и знаменует собой первое открытие эмбриона динозавра, демонстрирующего позу, характерную для современных птенцов перед вылуплением, пишет South China Morning Post.

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Эта поза, известная как "подтягивание", предполагает складывание тела и опускание головы под крыло. Считается, что она играет жизненно важную роль в высиживании птиц, ведь эмбрионы, не принимающие эту позу, реже выживают после вылупления.

Эмбрион овирапторида внутри яйца. Источник: cell.com/iscience

Эмбрион овирапторида внутри яйца. Источник: cell.com/iscience

"Малыш Инлян" лежит в окаменевшем яйце в позе, похожем на птенца, что свидетельствует, что это поведение могло возникнуть еще у ранних динозавров, предков современных птиц", — говорит профессор Стив Брусатт, один из авторов исследования.

Образец "Малыш Инляня" хранится в Каменном музее истории природы Yingliang в Китае. Это один из самых полных эмбрионов динозавров, когда-либо найденных, и он дает уникальную возможность исследователям изучить раннее развитие этих вымерших существ.

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