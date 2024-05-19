Ці дерева рятують тварин під час лісових пожеж: таємницю походження баобабів розгадали науковці

Вчені розгадали таємницю походження баобабів та з'ясували, що ці дерева поширилися світом з Мадагаскару. Недавнє дослідження, проведене глобальною групою вчених, пролило світло на цю таємницю.

Використовуючи геномний та екологічний аналіз, дослідники з'ясували, що Мадагаскар є батьківщиною всіх баобабів. Звідси ці дивовижні дерева поширилися по Африці та Австралії, пише La Brujula Verde.

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Це відкриття має важливе значення для розуміння та збереження баобабів.

Дослідження показує, що різні види баобабів еволюціонували під впливом різних факторів, таких як клімат, тварини-запилювачі та зміни рівня моря.

На жаль, баобаби сьогодні знаходяться під загрозою через втрату середовища існування та зміну клімату.

Вчені закликають до перегляду статусів баобабів у Червоному списку МСОП видів, що знаходяться під загрозою зникнення, та до вжиття заходів для їх збереження.

Нагадаємо, нове дослідження відкриває методи перевезення гігантських каменів для будівництва пірамід.

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