Эти деревья спасают животных во время лесных пожаров: тайну происхождения баобабов разгадали ученые

Ученые разгадали тайну происхождения баобабов и выяснили, что эти деревья распространились по миру из Мадагаскара. Недавнее исследование, проведённое глобальной группой ученых, пролило свет на эту тайну.

Используя геномный и экологический анализ, исследователи выяснили, что Мадагаскар является родиной всех баобабов. Отсюда эти удивительные деревья распространились по Африке и Австралии, пишет La Brujula Verde.

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Это открытие имеет важное значение для понимания и сохранения баобабов.

Исследование показывает, что разные виды баобабов эволюционировали под влиянием различных факторов, таких как климат, животные-опылители и изменения уровня моря.

К сожалению, баобабы сегодня находятся под угрозой из-за утраты среды обитания и изменения климата.

Ученые призывают к пересмотру статусов баобабов в Красном списке МСОП видов, находящихся под угрозой исчезновения, и к принятию мер по их сохранению.

Напомним, новое исследование открывает методы перевозки гигантских камней для строительства пирамид.

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