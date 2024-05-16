Легка й пухнаста, як солодка вата: науковці виявили нову величезну планету (фото)

Астрономи виявили гігантську планету, легку, як цукеркова ватаВчені приголомшені відкриттям екзопланети, яка настільки пухнаста, що може плавати на воді.

Астрономи виявили нову екзопланету, WASP-193b, яка вражає своїми розмірами та низькою щільністю. Її розмір приблизно на 50% більший за Юпітер, але при цьому вона значно легша, що робить її схожою на цукеркову вату, пише Sky News.

Відкриття WASP-193b стало можливим завдяки поєднанню даних з двох телескопів: Хаббла та Субару. Дослідники встановили, що планета формується внаслідок бурхливого процесу, який називається нестабільністю диска.

Також читайте: "Марсіанські павуки": космічний апарат ESA зафіксував на Червоній планеті унікальний феномен (фото)

Вчені вважають, що WASP-193b складається переважно з водню та гелію, легких газів, які й роблять її такою пухнастою. Її щільність настільки низька, що вона фактично може плавати на воді.

Exoplaneta WASP-193b. Джерело: paginauno.do Exoplaneta WASP-193b. Джерело: paginauno.do

Це відкриття кидає виклик теоріям формування планет. Дослідники не очікували знайти екзопланету такого розміру з такою низькою щільністю. WASP-193b кидає виклик існуючим теоріям формування планет і змушує вчених переглянути свої уявлення про те, як формуються ці космічні тіла.

WASP-193b - не єдина пухнаста планета. Минулого року вчені виявили іншу екзопланету - 55 Cancri e, також відому як Janssen. Ця планета, що називається "супер-Землею", вдвічі більша за нашу, але при цьому має масу, схожу на Землю.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав п'ять неймовірних фактів про Марс.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!