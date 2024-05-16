Легкая и пушистая, как сладкая вата: ученые обнаружили новую огромную планету (фото)
Астрономы обнаружили гигантскую планету, легкую, как конфетная вата Ученые ошеломлены открытием экзопланеты, которая настолько пушистая, что может плавать на воде.
Астрономы обнаружили новую экзопланету, WASP-193b, поражающую своими размерами и низкой плотностью. Ее размер примерно на 50% больше Юпитера, но при этом она значительно легче, что делает ее похожей на конфетную вату, пишет Sky News.
Открытие WASP-193b стало возможным благодаря сочетанию данных из двух телескопов: Хаббла и Субару. Исследователи установили, что планета формируется в результате бурного процесса, который называется нестабильностью диска.
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Ученые считают, что WASP-193b состоит преимущественно из водорода и гелия, легких газов, которые и делают его такой пушистой. Ее плотность так низка, что она практически может плавать на воде.
Это открытие бросает вызов теориям формирования планет. Исследователи не ожидали найти экзопланету такого размера с такой низкой плотностью. WASP-193b бросает вызов существующим теориям формирования планет и заставляет учёных пересмотреть свои представления о том, как формируются эти космические тела.
WASP-193b – не единственная пушистая планета. В прошлом году ученые обнаружили другую экзопланету – 55 Cancri e, также известную как Janssen. Эта планета, которая называется "супер-Землей", вдвое больше нашей, но при этом имеет массу, похожую на Землю.
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