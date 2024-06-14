Хто з водіїв проїде це перехрестя першим: задача на знання ПДР (відео)

Дехто з водіїв нехтує правилами дорожнього руху під час проїзду перехресть. Зокрема, так стається через ігнорування переваги руху та дорожніх знаків.

Який автомобіль проїде перехрестя першим? Про це розповіли auto_pdr.ua.

У прикладі на дорозі встановлено знаки пріоритету 2.3 "Головна дорога" та знак 2.1 "Дати дорогу". Під кожним розташована табличка, яка вказує напрямок головної дороги.

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Також у прикладі присутні світлофор, що робить перехрестя регульованим. Згідно з пунктом 8.3 ПДР, сигнали світлофорів, окрім миготливого жовтого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету.

У цьому випадку водії повинні керуватися сигналами світлофорів. Повертаючи ліворуч, при зеленому сигналі світлофора, водій червоного автомобіля зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо, або повертають праворуч. Отже, першим проїде білий автомобіль.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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