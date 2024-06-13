Чи повинен водій поступитися у такій ситуації автобусу: задача на знання ПДР (відео)

Дехто з водіїв нехтує правилами дорожнього руху під час проїзду поблизу зупинок. Зокрема, так стається через ігнорування переваги руху та дорожніх знаків.

Чи повинен водій поступитися дорогою автобусу, який виїжджає із зупинки? Про це розповіли auto_pdr.ua.

Згідно з ПДР, перевагу при початку руху водії маршрутних транспортних засобів мають лише у населених пунктах. У прикладі наведено кінець населеного пункту знаком 5.52.

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У такому випадку водій автобуса може розпочати рух, попередньо надавши перевагу руху автомобілям.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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