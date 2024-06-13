Должен ли водитель уступить в такой ситуации автобусу: задача на знание ПДД (видео)

Некоторые водители пренебрегают правилами дорожного движения во время проезда возле остановок. В частности, так происходит из-за игнорирования преимуществ движения и дорожных знаков.

Должен ли водитель уступить дорогу выезжающему с остановки автобусу? Об этом рассказали auto_pdr.ua.

Согласно ПДД, преимущество при начале движения водители маршрутных транспортных средств имеют только в населенных пунктах. В примере приведен конец населенного пункта знаком 5.52.

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В таком случае водитель автобуса может начать движение, предварительно отдав предпочтение движению автомобилей.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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