Кто из водителей проедет этот перекресток первым: задача на знание ПДД (видео)

Некоторые водители пренебрегают правилами дорожного движения во время проезда перекрестков. В частности, так происходит из-за игнорирования преимуществ движения и дорожных знаков.

Какой автомобиль проедет перекресток первым? Об этом рассказали auto_pdr.ua.

В примере на дороге установлены знаки приоритета 2.3 "Главная дорога" и знак 2.1 "Дать дорогу". Под каждым расположена табличка, указывающая направление главной дороги.

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Также в примере присутствуют светофор, что делает перекресток регулируемым. Согласно пункту 8.3 ПДД, сигналы светофоров, кроме мерцающего желтого, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета.

В этом случае водители должны управляться сигналами светофоров. Поворачивая налево, при зеленом сигнале светофора, водитель красного автомобиля обязан дать дорогу транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо. Итак, первым проедет белый автомобиль.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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