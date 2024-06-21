Хто має поступитися дорогою у цьому випадку: задача на знання ПДР (відео)

Дехто з водіїв нехтує правилами дорожнього руху під час перетину перехресть. Зокрема, так стається через ігнорування переваги руху.

Яка черговість проїзду на цьому перехресті? Про це розповіли auto_pdr.ua.

У прикладі наведено перехрестя, яке хочуть перетнути водії двох автомобілів – червоного та білого. Згідно з ПДР, на перехресті рівнозначних доріг водій автомобіля зобов'язаний дати дорогу тому транспортному засобу, що наближається праворуч.

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Виключення у цьому пункті ПДР становлять перехрестя з круговим рухом. Водій, у якого немає перешкоди праворуч керує білим автомобілем.

Відповідно, він першим проїде це перехрестя, а після нього зможе проїхати водій червоного авто.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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