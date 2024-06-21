Кто должен уступить дорогу в этом случае: задача на знание ПДД (видео)

Некоторые водители пренебрегают правилами дорожного движения во время пересечения перекрестков. В частности, так происходит из-за игнорирования преимущества движения.

Какая очередность проезда на этом перекрестке? Об этом рассказали auto_pdr.ua.

В примере приведен перекресток, который хотят пересечь водители двух автомобилей – красного и белого. Согласно ПДД, на перекрестке равнозначных дорог водитель автомобиля обязан дать дорогу тому приближающемуся транспортному средству.

Читайте также: Можно ли водителю синего авто повернуть налево на этом перекрестке: задана на знание ПДД (видео)

Исключение в этом пункте ПДД составляют перекрестки с круговым движением. Водитель, у которого нет препятствия справа, управляет белым автомобилем.

Соответственно, он первым проедет этот перекресток, а после него сможет проехать водитель красного автомобиля.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!