Чи можна водію синього авто повернути ліворуч на цьому перехресті: задана на знання ПДР (відео)

Дехто з водіїв нехтує правилами дорожнього руху під час перетину перехресть. Зокрема, так стається через ігнорування дорожніх знаків.

Чи дозволено водію синього автомобіля повернути ліворуч на такому перехресті? Про це розповіли auto_pdr.ua.

У прикладі наведено знак 5.29 "Місце для розвороту". Він вказує на місце, де транспортний засіб має виконати розворот.

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Водночас виконувати поворот ліворуч забороняється. У цьому випадку, водію синього автомобіля не можна повернути ліворуч на перехресті.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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