Чи мусить водій вмикати покажчик повороту перед в'їздом на кругове перехрестя: задача на знання ПДР (відео)

Дехто з водіїв нехтує правилами дорожнього руху під час перетину перехресть. Зокрема, так стається через те, що не вмикаються покажчики повороту.

Чи потрібно водію вмикати покажчик повороту перед виїздом на перехрестя з круговим рухом? Про це розповіли auto_pdr.ua.

Згідно з ПДР, водій повинен подавати сигнали повороту перед початком руху і зупинкою, перестроюванням, поворотом або розворотом. Знак 4.10 "Круговий рух" вимагає об'їзду центрального острівця в напрямку, вказаному стрілками на перехресті з круговим рухом.

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Знак вимагає не перестроювання, не повороту і не розвороту, а саме об'їзду. Тому ПДР не вимагають, при в'їзді на перехрестя з круговим рухом, подавати сигнали покажчиками повороту.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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