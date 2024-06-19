Должен водитель включать указатель поворота перед въездом на круговой перекресток: задача на знание ПДД (видео)

Некоторые водители пренебрегают правилами дорожного движения во время пересечения перекрестков. В частности, так происходит из-за того, что не включаются указатели поворота.

Нужно ли водителю включать указатель поворота перед выездом на перекресток с круговым движением? Об этом рассказали auto_pdr.ua.

Согласно ПДД, водитель должен подавать сигналы поворота перед началом движения и остановкой, перестройкой, поворотом или разворотом. Знак 4.10 "Круговое движение" требует объезда центрального островка в направлении, указанном стрелками на перекрестке с круговым движением.

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Знак требует не перестройки, не поворота и не разворота, а именно объезда. Поэтому ПДД не требуют, при въезде на перекресток с круговым движением, подавать сигналы указателями поворота.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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