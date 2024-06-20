Можно ли водителю синего авто повернуть налево на этом перекрестке: задана на знание ПДД (видео)

Некоторые водители пренебрегают правилами дорожного движения во время пересечения перекрестков. В частности, так происходит из-за игнорирования дорожных знаков.

Разрешено ли водителю синего автомобиля повернуть налево на таком перекрестке? Об этом рассказали auto_pdr.ua.

В примере приведен знак 5.29 "Место для разворота". Он указывает на место, где транспортное средство должно выполнить разворот.

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В то же время, выполнять поворот налево запрещается. В этом случае, водителю синего автомобиля нельзя повернуть налево на перекрестке.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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