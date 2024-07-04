Крихітні рятувальники: дослідники показали, як мурахи проводять ампутації пораненим товаришам (відео)

Мурашки відомі своєю численністю серед комах на Землі. Вчені раніше спостерігали, як ці істоти допомагають один одному зцілювати травми, але нещодавнє дослідження виявило додаткові неймовірні здібності: мурахи, схоже, здійснюють критично важливі ампутації, що раніше не фіксувалось.

The Guardian зазначає, що група дослідників з Університету Лозанни встановила, що це, можливо, перший відомий випадок, коли тварини, окрім людей, вдаються до ампутації кінцівок своїх сородичів для запобігання розповсюдженню інфекцій.

Дослідження під керівництвом доктора Еріка Франка виявило, що комахи можуть інтуїтивно налаштовувати свої методи лікування залежно від типу та місця ушкодження. Вчені прийшли до висновку, що мурахи мають здібності до певного рівня медичної діагностики та адаптивного лікування, що сприяє виживанню їх постраждалих товаришів.

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У ході експерименту, флоридським мурахам-теслярам (Camponotus floridanus) було завдано порізи на правій задній нозі, після чого дослідники спостерігали за поведінкою інших мурах у колонії протягом одного тижня. Виявлено, що у 13 з 19 особин з ушкодженнями стегна або стегнової кістки було проведено ампутацію їхніми колонійними побратимами. Ампутація відбувалася у районі вертлюга, який є точкою з’єднання з тазовою кісткою.

Спостереження показали, що мурахи спочатку облизували рани, а потім поступово переходили до використання свого ротового апарату для обробки ушкодженої ноги, доки не доходили до вертлюга. Після цього вони починали повторно кусати ушкоджену кінцівку, поки вона повністю не відокремлювалася. Однак, у випадку 9 мурах з травмами гомілки, ампутація не була зафіксована. Натомість їхні колонійні побратими лише забезпечували догляд за ранами шляхом облизування.

У новому дослідженні вчені виявили, що мурахи з ранами, інфікованими бактеріями, мають вищий ризик смертності порівняно з тими, що мають неінфіковані рани. Однак, коли таких мурах повертали до колонії або проводили ампутацію пошкоджених кінцівок, їх шанси на виживання значно зростали. Цікаво, що ампутація була ефективною лише при травмах стегна, а не інших частинах тіла.

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Спочатку причина, чому ампутація допомагала саме при ушкодженнях стегна, була незрозумілою. Проте, подальші дослідження показали, що стегнові рани заважали нормальному функціонуванню системи циркуляції рідини, схожої на кров, у мурах. Інфекції гомілки швидко поширювалися тілом, що робило ампутацію менш ефективною для покращення шансів на виживання.

Дослідники також відзначили, що більшість травм мурах виникають під час конфліктів з іншими колоніями. Незважаючи на це, допомога пораненим особинам здається корисною, оскільки близько 10-11% мурах, які виходять на полювання чи за їжею, повертаються з травмами.

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