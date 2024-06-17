Критська дієта: її вплив на здров'я та довголіття

Критська дієта вперше здобула всесвітню популярність у середині ХХ століття. Тоді американські дослідники відвідали острів, щоб з’ясувати, чому мешканці мали низький рівень серцево-судинних захворювань, раку, діабету й жили до 100 років. Їхнє міцне здоров'я було пов'язане з місцевим способом життя та харчуванням, які стали основою середземноморської дієти, що вважається найздоровішою у світі.

Навіть через 4000 років, з часів мінойської цивілізації, критська дієта залишилася майже незмінною. Завдяки акценту на рослинній їжі та простоті страв вона задовольняє потреби широкого кола споживачів, включаючи тих, хто їсть далеко не всі продукти – вегетаріанців з веганами, а також тих, хто дотримується безглютенової дієти.

Секрет довголіття та міцного здоров’я критян — життя в гармонії з природою та повага до сезонності. Розглянемо основні харчові продукти, з яких складається меню сім’ї на Криті.

ДИКА ЗЕЛЕНЬ

Хорта, їстівна зелень, завжди відігравала важливу роль у критському харчуванні. Гірку чи солодку, критяни вживають її по-різному: сирою в салатах, як начинку в пироги, приготовану з бобовими. Зелень є головним інгредієнтом вегетаріанських критських страв.

Stamnagathi (стамнагаті), або дикий цикорій, є суперфудом острова. Має високий вміст антиоксидантів, що захищає від захворювань серця та печінки. Жителі Криту навіть п’ють воду з вареного стамнагаті, щоб очистити організм від метаболітів алкоголю або полегшити розлади травлення.

ОЛИВКОВА ОЛІЯ ПЕРШОГО ВІДЖИМУ

Острів Крит є величезним оливковим гаєм із 30 мільйонами оливкових дерев, найстарішому з яких більш як 3000 років. Основна оливка, яка використовується для виготовлення олії, — крихітного сорту Коронеікі.

Критяни пишаються своєю оливковою олією, вважаючи її найкращою у світі. Лише її використовують для приготування їжі. На оливковій олії навіть смажать або випікають десерти. Також критяни є світовими рекордсменами споживання оливкової олії — 21 літр на людину на рік.

ЧЕБРЕЦЕВИЙ МЕД

Ще з мінойських часів на Криті боготворили бджіл. В Археологічному музеї Іракліону є шедевр мінойського мистецтва, золотий кулон із бджолами. Він знайдений у стародавньому некрополі та свідчить про важливе значення бджільництва для жителів острова.

Чебрецевий мед використовується для підсолоджування десертів, але також вважається природними ліками завдяки антимікробним властивостям. Критяни вживають його, щоб полегшити біль у горлі, змішуючи з гірським трав’яним чаєм або ракі (місцева граппа).

МІСЦЕВІ ТРАВИ

Найбільший острів Греції може похвалитися багатою екосистемою з різними травами, які є ендеміками Криту. Тут п’ють трав‘яні чаї з гірських трав (Malotira) і материнки критської (dittany). Майоран, чебрець, орегано, фенхель і розмарин є основними інгредієнтами страв місцевої кухні. Їх додають замість спецій для посилення смаку та запаху, а також зміцнення імунної системи.

ПРОДУКТИ З ОВЕЧОГО ТА КОЗЯЧОГО МОЛОКА

Велика рогата худоба рідко зустрічається на острові через його гірську місцевість, яка, з іншого боку, забезпечує ідеальне середовище для розведення овець і кіз. Тварини живуть у напівдиких умовах, маючи доступ до критських трав.

Найзнаменитіший сир Криту має назву гравіера. Його готують з овечого та козячого молока і їдять, намастивши чебрецевим медом. Мізіфра (або анфотирос) і ксиномізіфра (кислий варіант) - вершковий м’який сир, схожий на рикоту. Свіжим використовується для приготування критських десертів, таких як каліцун. Знежирені вершки Staka, змішані з борошном, додають до простих страв, таких як картопля, яйця або ризотто, щоб покращити смак і текстуру. Також з козячого та овечого молока виготовляють вершкове масло Stakovoutiro.

М'ЯСО

На острові вживають переважно м’ясо овець та кіз. До слова, дикий козел є символом критської пристрасті до свободи. М’ясо тут готують на повільному вогні, завдяки чому вона стає надзвичайно м’яким.

Раніше на Різдво на Криті їли свинину. Залишки маринували в оцті, додавали ароматні трави та коптили, цей місцевий делікатес називається апакі. Також на острові готують рагу з дикого зайця або домашнього кролика.

МІСЦЕВИЙ ХЛІБ

Типовим для Криту є "paximadia", двічі запечений хліб з ячменю. З нього виходять ідеальні грінки для грецького салату, які розм’якшують оливковою олією та томатним соком. А хліб, виготовлений із закваски з нутом, називається eftazymo. Сьогодні популярним є й сухарі з місцевого ріжкового дерева, що мають горіхово-шоколадний смак.

АЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ

Острів може похвалитися 15 місцевими сортами винограду, а його виноробна промисловість за короткий проміжок часу значно розвинулося. Місцеві сорти є конкурентною перевагою Криту у світі вина. Ці старі сорти були врятовані від вимирання й винороби відкривають їхній справжній потенціал.

Флагманським вважається вино з сорту винограду Відіано (Vidiano), що сьогодні прокладає шлях до міжнародного визнання. Серед інших відроджених рідкісних стародавніх сортів — Дафні (Dafni) та Пліто (Plyto).

Місцевий міцний алкогольний напій з виноградного спирту називають ракі, або цикудія. Його дистилюють із ферментованої мезги у великих мідних кубах. Восени навколо казанів, де здійснюється перегонка, влаштовують великі бенкети Rakokazana, святкуючи новий "врожай".

Ще один популярний напій, ракомело, виготовляється шляхом змішування гарячої ракі з медом і солодкими спеціями. Він смакує як медовий глінтвейн. Жителі Криту вважають, що у холодну пору року ракомело лікує застуди та грип, допомагає при кашлі та болі в горлі.

Ми натомість не повинні забувати про позицію поважних експертних організацій щодо утримання від вживання алкоголю.

Але всі інші компоненти з рецептами критської кухні можуть буди використані і в нашій країні для забезпечення українцям кращого здоров’я та більшої тривалості життя.