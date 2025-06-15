Критична межа подолана: що відбувається з океанами і як це загрожує планеті

Науковці з'ясували, що ще у 2020 році кислотність океанічних вод перевищила безпечний рівень. Це свідчить про чергове порушення одного з планетарних обмежень, спричинене високою концентрацією CO₂ в атмосфері.

Про це повідомляє Livescience. Процес закислення океану виникає через те, що моря та океани поглинають приблизно 30% вуглекислого газу, що викидається внаслідок діяльності людини.

Внаслідок цього утворюється вугільна кислота, яка підвищує вміст водневих іонів у воді, тим самим збільшуючи її кислотність. Це, у свою чергу, знижує концентрацію карбонатних іонів, без яких багато морських істот – таких як корали, молюски та планктон – не можуть формувати захисні структури, як-от мушлі й скелети.

Згідно з дослідженням, у 2020 році рівень закислення океану досяг критичної позначки в 20% (з урахуванням можливої похибки), яка раніше вважалась гранично допустимою для безпечного існування екосистем. Для порівняння, у 2023 році цей показник становив приблизно 19%, однак нові вимірювання та вдосконалене комп’ютерне моделювання виявили ще глибші зміни, особливо у водах нижче 100 метрів.

Читайте також: Сонце готує сюрприз: на Землю насувається потужна магнітна буря через гігантську діру

Водночас понад 40% поверхневих вод вже перейшли межу безпечного рівня кислотності. У шарах до 200 метрів глибини цей показник сягає 60%, що викликає занепокоєння, адже значна частина морських організмів мешкає саме в цих глибших зонах.

Науковий директор Плімутської морської лабораторії Стів Віддікомб підкреслив, що процес закислення океанів становить собою "повільно тліючу катастрофу" для морської флори та фауни, а також для економік, що залежать від прибережних ресурсів. Це явище поступово руйнує життєво важливі морські екосистеми.

Основна причина підвищення кислотності полягає в антропогенній діяльності – насамперед у масштабному використанні викопного палива, що спричиняє зростання рівня вуглекислого газу в атмосфері, а згодом і в океанічних водах.

Раніше ми розповідали, що вчених лякає загроза з боку супервулкану в Італії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!