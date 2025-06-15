Критическая черта преодолена: что происходит с океанами и как это угрожает планете

Ученые выяснили, что еще в 2020 году кислотность океанических вод превысила безопасный уровень. Это свидетельствует об очередном нарушении одного из планетарных ограничений, вызванном высокой концентрацией CO₂ в атмосфере.

Об этом сообщает Livescience. Процесс закисления океана возникает из-за того, что моря и океаны поглощают примерно 30% углекислого газа, выбрасываемого в результате деятельности человека.

В результате образуется угольная кислота, которая повышает содержание водородных ионов в воде, тем самым увеличивая ее кислотность. Это, в свою очередь, снижает концентрацию карбонатных ионов, без которых многие морские существа – такие как кораллы, моллюски и планктон – не могут формировать защитные структуры, например ракушки и скелеты.

Согласно исследованию, в 2020 году уровень закисления океана достиг критической отметки в 20% (с учетом возможной погрешности), ранее считавшейся предельно допустимой для безопасного существования экосистем. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составил примерно 19%, однако новые измерения и усовершенствованное компьютерное моделирование обнаружили еще более глубокие изменения, особенно в водах ниже 100 метров.

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В то же время более 40% поверхностных вод уже перешли предел безопасного уровня кислотности. В слоях до 200 метров глубины этот показатель достигает 60%, что вызывает беспокойство, ведь значительная часть морских организмов обитает именно в этих более глубоких зонах.

Научный директор Плимутской морской лаборатории Стив Отдикомб подчеркнул, что процесс закисления океанов представляет собой "медленно тлеющую катастрофу" для морской флоры и фауны, а также для экономик, зависящих от прибрежных ресурсов. Это явление постепенно разрушает жизненно важные морские экосистемы.

Основная причина повышения кислотности заключается в антропогенной деятельности – прежде всего в масштабном использовании ископаемого топлива, что приводит к росту уровня углекислого газа в атмосфере, а затем и в океанических водах.

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