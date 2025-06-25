Космічний прорив: штучний супутник встановлює рекорд, досягаючи відстані у один світловий день від Землі

До кінця 2026 року штучний об’єкт уперше в історії людства подолає відстань, рівну одному світловому дню від Землі. Космічний простір величезний, а швидкість руху створених людиною апаратів залишається відносно низькою

Про це повідомляє IFLScience. У виданні нагадують, що рекорд швидкості, встановлений космонавтами "Аполлона-10" у 1969 році – 39 937,7 км/год – досі не було перевершено. За такої швидкості подолання однієї астрономічної одиниці (відстані між Землею і Сонцем) зайняло б близько 3730 годин.

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На початку 2027 року космічний апарат "Вояджер-1" стане першим штучним об'єктом, який подолає відстань у один світловий день від Сонця. Запущений у 1977 році, "Вояджер-1" протягом багатьох років перебуває у космосі і став першим апаратом, що вийшов за межі геліосфери, перетнув геліопаузу і увійшов у міжзоряний простір.

Коли космічний апарат відстане від Землі на 25,9 мільярда кілометрів, його майже півстолітня мандрівка відповідатиме відстані, яку світло проходить за один день.

За даними NASA Eyes on the Solar System, вже 15 листопада 2026 року "Вояджер-1" досягне відмітки у 25,9 мільярда кілометрів від Землі. А 28 січня 2027 року цей зонд подолає відстань, рівну одному світловому дню від Сонця, після чого продовжить рух, поки не вичерпає свій запас енергії.

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