Потужне збурення з космосу: науковці назвали дати піку магнітних бур, які накриють Землю

Магнітна буря рівня STORM G2, яка може посилитися до STORM G3, очікується на Землі протягом найближчих кількох днів. Швидкість сонячного вітру у понеділок, 23 червня, залишатиметься на фоновому рівні і не матиме суттєвого впливу на нашу планету. Проте вже 24, 25 і 26 червня очікується вплив потужної магнітної бурі.

За прогнозом вчених із British Geological Survey Geomagnetism, високошвидкісний потік, що надходить з великої центральної корональної діри, стане геоефективним. Фахівці зазначають, що сильне геомагнітне збурення триватиме близько трьох днів і розпочнеться 24 червня з рівня STORM G2.

У наступні два дні, 25 та 26 червня, активність знизиться до STORM G1. Існує також можливість, що під час піку активності магнітна буря досягне рівня STORM G3.

Фахівці Центру прогнозування космічної погоди не передбачають сильну магнітну бурю на 24 червня. Відповідно до їхніх розрахунків, потужний геомагнітний шторм очікується 25 червня і триватиме протягом усього дня, викликаючи значні збурення.

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Для оцінки сили магнітних бур використовують G-індекс, який варіюється від 1 до 5 і пов’язаний із К-індексом (отримується додаванням 4 до значення К-індексу). Наприклад, рівень G1 відповідає К-індексу 5. К-індекс відображає ступінь геомагнітної активності за шкалою від 0 до 9.

Слід пам’ятати, що сонячна активність постійно змінюється, тому варто регулярно стежити за показниками сонячних спалахів і геомагнітних бур, а також уважно ставитися до свого здоров’я.

Магнітна буря 23-26 червня. Джерело: geomag.bgs

Як знизити негативний вплив магнітних бур:

Забезпечити нормальний сон – спати не менше восьми годин на добу.

Підтримувати водний баланс – регулярно пити чисту воду протягом дня.

Переглянути харчування – обирати легкі страви та відмовитися від алкоголю.

Раніше ми розповідали про прогноз магнітних бур на 24 червня.

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