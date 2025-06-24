Мощное возмущение из космоса: ученые назвали даты пика магнитных бурь, которые накроют Землю

Магнитная буря уровня STORM G2, которая может усилиться до STORM G3, ожидается на Земле в течение ближайших нескольких дней. Скорость солнечного ветра в понедельник, 23 июня, будет оставаться на фоновом уровне и не окажет существенного влияния на нашу планету. Однако уже 24, 25 и 26 июня ожидается влияние мощной магнитной бури.

По прогнозу ученых из British Geological Survey Geomagnetism, высокоскоростной поток, поступающий из большой центральной корональной дыры, станет геоэффективным. Специалисты отмечают, что сильное геомагнитное возмущение продлится около трех дней и начнется 24 июня с уровня STORM G2

В следующие два дня, 25 и 26 июня, активность снизится до STORM G1. Существует также возможность, что во время пика активности магнитная буря достигнет уровня STORM G3.

Специалисты Центра прогнозирования космической погоды не предсказывают сильную магнитную бурю на 24 июня. Согласно их расчетам, мощный геомагнитный шторм ожидается 25 июня и продлится в течение всего дня, вызывая значительные возмущения.

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Для оценки силы магнитных бурь используют G-индекс, который варьируется от 1 до 5 и связан с К-индексом (получается добавлением 4 к значению К-индекса). Например, уровень G1 соответствует К-индексу 5. К-индекс отображает степень геомагнитной активности по шкале от 0 до 9.

Следует помнить, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому следует регулярно следить за показателями солнечных вспышек и геомагнитных бурь, а также внимательно относиться к своему здоровью.

Магнитная буря 23-26 июня. Источник: geomag.bgs

Как снизить негативное влияние магнитных бурь:

Обеспечить нормальный сон – спать не менее восьми часов в сутки.

Поддерживать водный баланс – регулярно пить чистую воду в течение дня.

Просмотреть питание – выбирать легкие блюда и отказаться от алкоголя.

Ранее мы рассказывали о прогнозе магнитных бурь на 24 июня.

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