Концерт Тейлор Свіфт у Цюріху викликав землетрус (фото)

Стрибки фанатів на концерті Тейлор Свіфт у Цюріху призвели до сейсмічної активності, яку зафіксували сейсмометри на відстані до шести кілометрів від стадіону Letzigrund.

У вівторок ввечері під час першого концерту Тейлор Свіфт у Швейцарії на стадіоні Летцігрунд швейцарська сейсмологічна служба зафіксувала поштовхи, які відчули на відстані до шести кілометрів від епіцентру, пише видання SWI swissinfo.ch.

За даними служби, причиною поштовхів стали синхронні стрибки та танці 50 000 шанувальників, які заповнили стадіон.

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"Коли велика кількість людей синхронно рухається, ця енергія передається в землю у вигляді гармонійних коливань, які можуть бути зафіксовані сейсмометрами", - пояснили у Сейсмологічній службі.

Концерт Тейлор Свіфт. Джерело: @photomcq1/gettyimages /TAS Rights Management Концерт Тейлор Свіфт. Джерело: @photomcq1/gettyimages /TAS Rights Management

Концерт Тейлор Свіфт. Джерело: @photomcq1/gettyimages /TAS Rights Management Концерт Тейлор Свіфт. Джерело: @photomcq1/gettyimages /TAS Rights Management

Концерт Тейлор Свіфт. Джерело: @photomcq1/gettyimages /TAS Rights Management Концерт Тейлор Свіфт. Джерело: @photomcq1/gettyimages /TAS Rights Management

Концерт Тейлор Свіфт. Джерело: @photomcq1/gettyimages /TAS Rights Management Концерт Тейлор Свіфт. Джерело: @photomcq1/gettyimages /TAS Rights Management

Концерт Тейлор Свіфт. Джерело: @photomcq1/gettyimages /TAS Rights Management Концерт Тейлор Свіфт. Джерело: @photomcq1/gettyimages /TAS Rights Management

Концерт Тейлор Свіфт. Джерело: @photomcq1/gettyimages /TAS Rights Management Концерт Тейлор Свіфт. Джерело: @photomcq1/gettyimages /TAS Rights Management

Концерт Тейлор Свіфт. Джерело: @photomcq1/gettyimages /TAS Rights Management Концерт Тейлор Свіфт. Джерело: @photomcq1/gettyimages /TAS Rights Management

Концерт Тейлор Свіфт. Джерело: @photomcq1/gettyimages /TAS Rights Management Концерт Тейлор Свіфт. Джерело: @photomcq1/gettyimages /TAS Rights Management

Найбільш значущі коливання були зафіксовані одразу після 19:00, коли Тейлор Свіфт вийшла на сцену і публіка зустріла її бурхливими оплесками, стрибками та танцями. Подібні сейсмічні явища спостерігалися й на інших концертах співачки.

Зазначимо, що подібні випадки трапляються й під час виступів інших гуртів та футбольних матчів. "За сейсмічними даними неможливо остаточно визначити, чи викликає Тейлор Свіфт більше, чи менше емоцій порівняно з іншими виконавцями або футбольними матчами, які також призводять до вимірних сейсмічних коливань", - додали у Сейсмологічній службі.

Це далеко не перший випадок, коли концерти Тейлор Свіфт стають причиною землетрусів. Раніше подібні явища спостерігалися під час її виступів у Сіетлі, де сейсмологи зафіксували землетрус магнітудою 2,3.

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