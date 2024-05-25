Відома українська виконавиця Руслана святкує свій 51-й день народження, презентуючи новий музичний відеокліп та пісню під назвою "Буйна". Ця композиція вирізняється своєю динамічністю та енергетикою, що нагадує стиль її знакового хіта "Дикі танці".

Руслана, відома українська співачка, створила новий музичний кліп у своїй особистій студії, спеціально обладнаній для цих потреб. Прем’єра відео відбулася на її офіційному каналі YouTube.

Захоплюючим є той факт, що виконавиця випустила альбом, який орієнтований на слухачів з різних країн, адже він включає пісні як українською, так і англійською мовами. Наприклад, трек "Буйна" також відомий під назвою Iron Beat.

"Цей альбом буде повний енергії. Він наповнений музикою, яка пробуджує кожну клітину тіла і змушує голос вибухнути енергією", – поділилася Руслана.

Під час зйомок було використано елементи природи Карпатських каньйонів та металеві ритми. Новий альбом співачки має на меті представити міжнародній аудиторії унікальність української культури.

Співачка презентувала нову пісню. Джерело: Пресслужба Руслани

"Кліп відображає свіжий погляд на традиційні мотиви, відтворюючи історії про козаків-характерників, чиї містичні здібності були обвиті легендами. Ці козаки, відомі як характерники, мали здатність в одиночку протистояти арміям", – поінформували шанувальників.

''Потужна енергія'': фанати захопились піснею Руслани ''Буйна'', яку вона представила на своє 50-річчя. Джерело: скриншот YouTube

У відео також згадується намисто, символ української культури. У фінальній сцені кліпу Руслана символічно обливає себе водою, що представляє намисто.

Співачка презентувала нову пісню. Джерело: Пресслужба Руслани

Тисячі глядачів вже оцінили новий кліп, залишивши понад двісті коментарів. "Це дійсно неймовірно! Від такої енергії хочеться стрибати від радості", – поділилися враженнями шанувальники.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Артем Пивоваров показав емоційне відео на нову пісню "Маніфест".

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