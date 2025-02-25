Кінець життя на Землі: вчені озвучили можливу дату катастрофи

Учені прогнозують, що в майбутньому атмосфера Землі може повернутися до свого попереднього стану, що спричинить різке зменшення рівня кисню та призведе до загибелі більшої частини життя на планеті.

Про це повідомляє sciencealert.com, посилаючись на дослідження, опубліковане в журналі Nature Geoscience.

Для досягнення своїх висновків вчені створили детальні моделі біосфери Землі, враховуючи зміни яскравості Сонця і відповідне зниження рівня вуглекислого газу, оскільки цей газ руйнується через підвищення температури. Зниження вмісту вуглекислого газу призведе до меншої кількості фотосинтезуючих організмів, таких як рослини, що, в свою чергу, знизить рівень кисню в атмосфері.

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За оцінками вчених, цей процес, ймовірно, розпочнеться не раніше, ніж через мільярд років, хоча відбуватиметься він досить швидко. Це призведе до повернення планети до умов, подібних до тих, що були перед Великою окислювальною подією близько 2,4 мільярда років тому.

"Прогнозована модель свідчить, що зменшення рівня кисню в атмосфері, яке призведе до його різкого падіння до значень, схожих на архейську Землю, ймовірно, буде зумовлене виникненням вологих парникових умов у кліматичній системі Землі та значною втратою води з атмосфери", – повідомили дослідники.

Зазначено, що це стане кінцем існування для людства та більшості інших форм життя, які залежать від кисню.

Раніше ми розповідали, що на дні океану вчені знайшли "загублене місто", не схоже на жодне інше.

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