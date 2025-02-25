Конец жизни на Земле: ученые озвучили возможную дату катастрофы

Ученые прогнозируют, что в будущем атмосфера Земли может вернуться в свое прежнее состояние, что повлечет за собой резкое уменьшение уровня кислорода и приведет к гибели большей части жизни на планете.

Об этом сообщает sciencealert.com, ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience.

Для достижения своих выводов ученые создали детальные модели биосферы Земли, учитывая изменения яркости Солнца и снижение уровня углекислого газа, поскольку этот газ разрушается из-за повышения температуры. Снижение содержания углекислого газа приведет к меньшему количеству фотосинтезирующих организмов, таких как растения, что, в свою очередь, снизит уровень кислорода в атмосфере.

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По оценкам ученых, этот процесс, вероятно, начнется не раньше, чем через миллиард лет, хотя будет происходить достаточно быстро. Это приведет к возвращению планеты к условиям, подобным тем, что были перед Великим окислительным событием около 2,4 миллиарда лет назад.

"Прогнозируемая модель свидетельствует, что уменьшение уровня кислорода в атмосфере, которое приведет к его резкому падению до значений, похожих на архейскую Землю, вероятно будет обусловлено возникновением влажных парниковых условий в климатической системе Земли и значительной потерей воды из атмосферы", - сообщили исследователи.

Отмечено, что это будет концом существования для человечества и большинства других форм жизни, которые зависят от кислорода.

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