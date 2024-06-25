Кому поступиться водій зеленого авто на цьому перехресті: задача на знання ПДР (відео)
Дехто з водіїв нехтує правилами дорожнього руху. Зокрема, йдеться про ігнорування переваги руху на нерегульованих перехрестях.
Кому поступиться водій зеленого автомобіля при проїзді цього перехрестя? Про це розповіли auto_pdr.ua.
У прикладі показано нерегульоване перехрестя, до якого наблизилися три автомобілі. У задачі відсутні дорожні знаки, світлофор або регулювальник.
Читайте також: Яку максимальну швидкість може мати водій червоного авто на цій ділянці дороги: задача на знання ПДР (відео)
Варіанти відповіді:
- синьому автомобілю;
- червоному автомобілю;
- нікому.
Згідно з ПДР у такому випадку водії повинні керуватися правилом "правої руки" – тобто надати перевагу руху транспортному засобу, що наближається справа. У задачі видно, що водій зеленого автомобіля не має перешкоди справа, тому він проїде першим.
Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!