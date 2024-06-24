Яку максимальну швидкість може мати водій червоного авто на цій ділянці дороги: задача на знання ПДР (відео)

Дехто з водіїв нехтує правилами дорожнього руху. Зокрема, йдеться про перевищення дозволених лімітів на швидкість на різних ділянках доріг.

З якою максимальною швидкістю водію червоного авто дозволено рухатися цією ділянкою дороги? Про це розповіли auto_pdr.ua.

Для визначення обмежень швидкості руху, спершу потрібно розуміти, про яку ділянку дороги йде мова. У прикладі наведено дорогу, яка має розділювальну смугу посередині.

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Згідно з пунктом ПДР 12.6, максимальна швидкість, дозволена на цій ділянці дороги становить 110 км/год. Однак йдеться про водіїв легкових авто, які мають стаж кермування понад два роки.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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