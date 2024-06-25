Кому уступит водитель зеленого авто на этом перекрестке: задача на знание ПДД (видео)

Некоторые водители пренебрегают правилами дорожного движения. В частности, речь идет об игнорировании преимуществ движения на нерегулируемых перекрестках.

Кому уступит водитель зеленого автомобиля при проезде этого перекрестка? Об этом рассказали auto_pdr.ua.

В примере показан нерегулируемый перекресток, к которому приблизились три автомобиля. В задаче отсутствуют дорожные знаки, светофор или регулятор.

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Варианты ответа:

синему автомобилю;

красном автомобилю;

никому.

Согласно ПДД в таком случае водители должны руководствоваться правилом "правой руки" - то есть отдать предпочтение движению приближающегося транспортного средства. В задаче видно, что водитель зеленого автомобиля не препятствует справа, поэтому он проедет первым.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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