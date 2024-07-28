Кому можна щодня пити каву: переваги та корисні поради

Вживання кави може мати численні позитивні наслідки для здоров'я. UAportal проаналізував, яку користь організм отримає, від щоденного вживання цього напою.

Переваги для здоров'я

Вживання кави пов'язане з меншим ризиком серцевих захворювань та інсульту завдяки антиоксидантам і природним сполукам, які зменшують запалення і покращують кровообіг. Збільшення викиду адреналіну під впливом кофеїну може покращити роботу серцевого м'яза.

Зниження ризику діабету

Споживання кави може знизити ризик розвитку діабету, що пояснюється високим вмістом в ній антиоксидантів, які покращують чутливість до інсуліну. Зменшуючи інсулінову резистентність, напій може знизити ймовірність розвитку діабету.

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Кава як засіб захисту від нервових захворювань

Сполуки, що містяться в каві, мають нейропротекторні властивості, потенційно знижуючи ризик розвитку нервових захворювань, таких як хвороба Альцгеймера або Паркінсона. Кофеїн та антиоксиданти, що містяться в каві, сприяють захисту мозку, зменшуючи запалення та покращуючи пізнавальні функції, тим самим знижуючи ризик цих недуг.

Корисно для печінки

Кава позитивно впливає на здоров'я печінки, знижуючи ризик виникнення таких захворювань, як неалкогольна жирова хвороба печінки та цироз. Антиоксиданти в складі цього напою можуть мати захисну дію на печінку, а кофеїн сприяє зниженню рівня шкідливих ферментів.

Покращення психічного здоров'я

Регулярне вживання кави знижує ризик депресії та позитивно діє на психічне здоров'я. Кофеїн може покращувати настрій, та загальну розумову активність. Завдяки вмісту антиоксидантів у каві можна покращити самопочуття та знизити ризик депресії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що буде з організмом, якщо пити тільки каву без кофеїну.

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