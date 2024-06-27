Кого на цьому перехресті мусить пропустити водій жовтого авто: задача на знання ПДР (відео)

Дехто з водіїв нехтує правилами дорожнього руху. Зокрема, йдеться про ігнорування переваги руху під час перетину перехресть.

Кому поступиться водій жовтого автомобіля при перетині цього перехрестя? Про це розповіли auto_pdr.ua.

У прикладі наведено знак, який вказує на другорядну та головну дороги. Водій жовтого автомобіля перебуває на другорядній дорозі.

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Згідно з ПДР, першим це перехрестя проїде водій синього автомобіля. Після нього, перетин виконає водій зеленого авто.

Таким чином, водій жовтого автомобіля проїде третім, а останнім – червоного авто.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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