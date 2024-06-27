Кого на этом перекрестке должен пропустить водитель желтого авто: задача на знание ПДД (видео)

Некоторые водители пренебрегают правилами дорожного движения. В частности, речь идет об игнорировании преимуществ движения во время пересечения перекрестков.

Кому уступит водитель желтого автомобиля при пересечении этого перекрестка? Об этом рассказали auto_pdr.ua.

В примере приведен знак, указывающий на второстепенную и главную дороги. Водитель желтого автомобиля находится на второстепенной дороге.

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Согласно ПДД, первым этот перекресток проедет водитель синего автомобиля. После него пересечение выполнит водитель зеленого авто.

Таким образом, водитель желтого автомобиля проедет третьим, а последним – красного автомобиля.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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