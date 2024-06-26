Чи можна водію виконати розворот у такій ситуації: задача на знання ПДР (відео)

Дехто з водіїв нехтує правилами дорожнього руху. Зокрема, йдеться про ігнорування заборони на розворот.

Чи дозволено водію виконати розворот у такій ситуації? Про це розповіли auto_pdr.ua.

У задачі наведено знак 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом". Рух транспортних засобів по цій дорозі дозволяється лише у напрямку, показаному стрілкою.

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Сам собою цей знак не забороняє виконання розвороту. Розворот – це не рух, а маневр. Окрім цього, він здійснюватиметься не на дорозі з одностороннім рухом, а на перехресті.

Саме тому виконання розвороту у цій ситуації не буде порушенням ПДР.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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